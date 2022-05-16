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«Украина и Польша – братья навсегда!» Николай Тищенко поблагодарил народ Польши и Анджея Дуду за поддержку на Евровидении

16.05.2022 / 11:11
«Украина и Польша – братья навсегда!» Николай Тищенко поблагодарил народ Польши и Анджея Дуду за поддержку на Евровидении
Поздравляю наших победителей Евровидения. Калуш, парни, вы крутые!!! Об этом в себя в ТГ написал народный депутат «Слуги народа», замглавы фракции в ВР Николай Тищенко. Также он записал видеообращение.

«Также хочу поблагодарить за выступление Польши. Как украинец, как народный депутат, ставлю вам 12 баллов. Спасибо народу Польши и Президенту Анджею Дуде за то, что с первых дней войны за независимость Украины вы плечо к плечу вместе с нами», – выразил слова благодарности Польше и польскому народу Николай Тищенко. - Реклама - «Украина и Польша – братья навсегда. Слава ВСУ, Слава героям – защитникам Мариуполя», – призвал Николай Тищенко. В то же время Николай Тищенко резко осудил решение украинского жюри не дать баллы Польше на Евровидении. По его словам, он, как и Президент Украины Владимир Зеленский, считает, что Польша, как братская украинцам страна, заслужила более высокие баллы поддержки.

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