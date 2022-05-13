Управделами УПЦ объяснил, как преодолеть страх

Доверие Богу и Его Промыслу помогает преодолеть страх.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Страх отступает, если не прятаться, а взглянуть ему в глаза. Страх слаб и бессилен. Он лопается как мыльный пузырь даже при слабой попытке сопротивляться ему. Но эту попытку нужно предпринять, а не безвольно капитулировать перед ним», - отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что всё, что мы совершаем, поддаваясь страху, будет бесплодным и губительным.

«В первозданной человеческой природе нет страха, ибо создан человек по образу и подобию Божию. Страх не от Бога, он всегда приходит извне. Через все Священное Писание звучит призыв «Не бойся!» – от Книги Бытия до Книги Откровения. Христос многократно призывал своих учеников не бояться – святого апостола Петра, когда повелел ему идти навстречу по воде, испуганных и смущенных учеников, когда явился им после Своего Воскресения, а также укрепляя их в преддверии Своего Вознесения. Потому что, будучи Богом и человеком, понимал, как им будет тяжело преодолеть все сомнения и тревоги», - отметил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что иногда необходимо «просто перетерпеть нападки страха – и можно остаться верным своим убеждениям, обещаниям».