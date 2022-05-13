В Ивано-Франковске УПЦ заявила, что перевод общины собора в ПЦУ -фейк

Заявление городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о том, что община кафедрального собора в честь Рождества Христова УПЦ подала документы о переходе в ПЦУ, является фейком.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в пресс-службе епархии заявили, что ни община собора, ни ее представители в период с февраля по апрель 2022 года не проводили собрания, на которых принимались бы решения о смене конфессиональной принадлежности.

«Никакие должностные лица и члены общины не участвовали в таких нелегитимных собраниях, об их проведении никто не информировался… Мы были и остаемся верными УПЦ во главе со своим Предстоятелем – Блаженнейшим Онуфрием», – заявили в общине кафедрального собора Ивано-Франковска.

В епархии отметили, что если в обладминистрацию действительно поступили документы якобы от лица общины УПЦ, то это указывает на совершенный подлог.

«Информация, обнародованная городским головой (если это не фейк), свидетельствует о том, что группа неизвестных лиц занималась подделкой официальных документов, в частности, собрания высшего органа управления религиозной общиной – Приходского собрания членов общины, и в дальнейшем, преследуя цель рейдерского захвата имущества общины, подала сфальсифицированные документы в орган регистрации», – сообщили в общине УПЦ.

Ивано-Франковская епархия просит правоохранительные органы проверить озвученную мэром города информацию и, в случае подтверждения – дать надлежащую правовую оценку и привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства.

Также УПЦ призывает Руслана Марцинкива обеспечить соблюдение норм 5-й статьи Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», предусматривающей, что государство не вмешивается в осуществляемую в рамках закона деятельность религиозных организаций.