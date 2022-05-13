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Социальный отдел УПЦ передал в Чернигов 18 тонн гуманитарной помощи

13.05.2022 / 14:20
Социальный отдел УПЦ передал в Чернигов 18 тонн гуманитарной помощи
Источник: Центр информации УПЦ
11 мая гуманитарную помощь уже встречали у кафедрального Свято-Троицкого собора Чернигова

Социальный отдел Украинской Православной Церкви передал продукты, средства гигиены и одежду для жителей Черниговщины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм Синодального социально-гуманитарного отдела УПЦ, благотворительную помощь помогли собрать киевские приходы.

Православные волонтеры и жители села несколько часов загружали автомобиль. 11 мая гуманитарную помощь уже встречали у кафедрального Свято-Троицкого собора Чернигова.

«В Чернигове несколько тысяч жителей остались без крова - из-за обстрелов повреждены их дома. Во время военных действий на территории Троицкого кафедрального собора и Черниговского духовного училища проживало более 600 беженцев с детьми. Даже сейчас остались несколько сотрудников епархии, у которых разрушено жилье», - поделился секретарь Черниговской и Новгород-Северской епархии УПЦ протоиерей Игорь Пидан.

По словам священника, в Чернигове сейчас не хватает самых необходимых продуктов, а те, которые есть в магазинах, стоят дороже, чем до войны. Еще хуже ситуация во многих селах области: продукты не привозят вообще, а люди на грани выживания.

«Выражаем искреннюю благодарность Синодальному отделу УПЦ по социально-гуманитарным вопросам за оказанную гуманитарную помощь! Также большая благодарность всем, кто принял участие в сборе благотворительной помощи, - почти 18 тонн продуктов питания, детского питания, памперсов, средств гигиены, одеял, подушек, одежды и т.д. - для поддержки самых уязвимых слоев населения Черниговской епархии», - отметили в Черниговской епархии.

Гуманитарную помощь распределят между городскими храмами, где ее получат нуждающиеся, бедные и многодетные семьи, а также будут развозить по сельским приходам, где тяжелее всего с продуктами.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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