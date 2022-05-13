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Необходима помощь священнику УПЦ из Закарпатья, попавшему в ДТП

13.05.2022 / 14:01
Необходима помощь священнику УПЦ из Закарпатья, попавшему в ДТП
Источник: Центр информации УПЦ
На один день медикаментозной реабилитации необходимо 5800 грн

Необходима помощь архимандриту Агапиту, наместнику Свято-Иоанно-Богословского мужского монастыря в селе Сельце на Закарпатье.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, архимандрит Агапит проходит реабилитацию после автокатастрофы.

На один день медикаментозной реабилитации необходимо 5800 грн.

«Нам срочно нужно собрать деньги еще на 14 дней. Сейчас состояние отца Агапита тяжелое, но он понемногу говорит и пробует ходить. Память сохранилась. Поэтому искренне верим, что в скором времени, благодаря молитвам и реабилитации, он вернется к привычному ритму жизни», - поделились в Мукачевской епархии.

Архимандрит Агапит (Шпиняк) – глава молодежного отдела Мукачевской епархии и духовник Иршавского молодежного братства, ведущего активную благотворительную деятельность.

Помочь архимандриту Агапиту:

Карта ПриватБанка: Шпиняк Лариса Аркадьевна (мать)

5168757405773682

Номер телефона брата: Шпиняк Роман +380976285020

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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