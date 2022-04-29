На Житомирщине УПЦ передала украинским военным помощь на сумму более 50 тыс грн

В Житомирской области священники и верующие Украинской Православной Церкви передали украинским военнослужащим снаряжение, лекарства и пасхальные подарки.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, верующие собрали более 50 тыс грн, на которые закупили медикаменты и военное снаряжение – метеостанцию, рации, специальные очки и перчатки, наколенники, ботинки, 143 жгута-турникета.

«Спасибо большое митрополиту Житомирскому и Новоград-Волынскому Никодиму и Житомирской епархии за помощь с радиостанциями, медицинскими и другими вещами, которые они передали военным. Также благодарим людей, которые в этом помогали. Вещи получили военнослужащие...Вам Божьей Благодати. Слава Богу», – написали благодарные военнослужащие.

«Украинская Православная Церковь каждый день усиленно молится за мир в Украине и за наших украинских защитников», – напомнил протоиерей Виктор Голубовский.

Из Новоград-Волынского военнослужащим передали паски, крашанки и детские рисунки.