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На Житомирщине УПЦ передала украинским военным помощь на сумму более 50 тыс грн

29.04.2022 / 17:26
На Житомирщине УПЦ передала украинским военным помощь на сумму более 50 тыс грн
Источник: Центр информации УПЦ
Украинская Православная Церковь каждый день усиленно молится за мир в Украине и за наших украинских защитников

В Житомирской области священники и верующие Украинской Православной Церкви передали украинским военнослужащим снаряжение, лекарства и пасхальные подарки.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, верующие собрали более 50 тыс грн, на которые закупили медикаменты и военное снаряжение – метеостанцию, рации, специальные очки и перчатки, наколенники, ботинки, 143 жгута-турникета.

«Спасибо большое митрополиту Житомирскому и Новоград-Волынскому Никодиму и Житомирской епархии за помощь с радиостанциями, медицинскими и другими вещами, которые они передали военным. Также благодарим людей, которые в этом помогали. Вещи получили военнослужащие...Вам Божьей Благодати. Слава Богу», – написали благодарные военнослужащие.

«Украинская Православная Церковь каждый день усиленно молится за мир в Украине и за наших украинских защитников», – напомнил протоиерей Виктор Голубовский.

Из Новоград-Волынского военнослужащим передали паски, крашанки и детские рисунки.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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