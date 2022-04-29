Епископ УПЦ рассказал, почему Церковь вне политики

Церковь не может дистанциироваться от духовного восприятия реальности и становиться исполнителем политических интересов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Довольно часто люди обладают уникальной способностью «понимать» Священное Писание так, как им выгодно. Такое «понимание» дает основания оправдывать свои поступки, опираясь на собственную трактовку священных текстов. С другой стороны, такие люди не понимают элементарных вещей, которые не поддерживают их мировоззрение. Это большая проблема не только настоящего, но, как видим, и времен Христа. Если бы человек справился с этой проблемой, то разнообразные идеологии утратили бы свое «сакральное» значение», - пояснил епископ Виктор.

Владыка привел пример Никодима, которого Церковь называет тайным учеником Христа, переведшим слова Христа о духовной жизни в земную плоскость.

«Рождение свыше он понимает исключительно в материальных категориях, что свидетельствует о его мышлении в рамках ограниченного восприятия духовных истин. Но не только Никодим так мыслил. В истории Церкви всегда появлялись люди, которые пытались максимально дистанцироваться от духовного восприятия реальности и превратить религию в движущую силу для каких-либо земных свершений и достижений. Такой взгляд в Церкви видит до сих пор исключительно социальный институт, который должен заниматься «требованиями времени», а не поиском Царства Небесного», – подчеркнул архиерей.

Он объяснил, что такое отношение приводит к тому, что Церковь становится на путь служения политическим интересам, забывая при этом о своем подлинном предназначении.

«Мы, христиане, должны хорошо помнить о пагубности подобных проявлений. А современные «никодимы» должны понять, что « ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, 21 а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны.» (Ин. 3, 20-21)», - подытожил епископ Виктор.