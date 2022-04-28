На Буковине священники УПЦ передали бронежилеты защитникам Украины

Черновицко-Буковинская епархия Украинской Православной Церкви передала украинским воинам бронежилеты.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, всего епархией передано более 100 бронежилетов для украинских воинов.

Деньги на закупку помощи военным были использованы из средств, которые по благословению митрополита Мелетия собирались во всех приходах Черновицко-Буковинской епархии УПЦ во время богослужений на нужды военных украинской армии и беженцев.

Как сообщалось ранее, в целом сумма помощи буковинских приходов УПЦ для ВСУ достигла более 600 тыс грн.