На Закарпатье УПЦ передали 500 пасок украинским военным, беженцам и сиротам

В Ужгороде православные волонтеры Центра защиты материнства, семьи и детей-сирот «Спаси и сохрани» раздали пасхальные наборы переселенцам, защитникам Украины и нуждающимся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, волонтеры передали более 500 пасок, которые доставили воинам, беженцам и малообеспеченным жителям.

Православная молодежь передала продуктовые наборы и поздравила всех с праздником Пасхи.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье митрополит Феодор освятил 5 тыс пасок и пасхальных корзин.Пасхи были выпечены представителями Иршавского молодежного братства в честь Иоанна Крестителя и волонтерами. Часть пасок и пасхальных корзин будет передана военнослужащим ВСУ.