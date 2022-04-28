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Управделами УПЦ призвал сохранять внутренний ресурс души

28.04.2022 / 14:40
Управделами УПЦ призвал сохранять внутренний ресурс души
Источник: Центр информации УПЦ
Молчание бережет наполненность человека, а бесконечным потоком слов расточаются душевные ресурсы

Побеждает тот, кто умеет хранить внутреннюю тишину и воздержан в своих реакциях.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Молчание есть таинство будущего века, а слова суть орудие этого мира», – поучал преподобный Исаак Сирин. Мир оглушен грохотом оружия и слов…Тишина – спутник всего настоящего. Истинные чувства всегда нуждаются в укрытии от лишних глаз и священном спасительном молчании, - отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что молчание бережет наполненность человека, а бесконечным потоком слов расточаются душевные ресурсы.

«Лучше любых слов может утешить тихая улыбка и добрый взгляд. Слова часто ранят. Человек не осознает всю силу слова. Слово – самое могучее оружие, явленное в мире. В нем безграничная сила», - сказал управделами УПЦ.

Он обратил внимание, что каждое «несказанное слово на вес золота, а высказанное – останется в веках и будет представлено на Суд Божий».

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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