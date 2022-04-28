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Священнику Ионинского монастыря УПЦ, чей дом разрушен обстрелами, нужна помощь

28.04.2022 / 12:40
Священнику Ионинского монастыря УПЦ, чей дом разрушен обстрелами, нужна помощь
Источник: Центр информации УПЦ
Семья батюшки Андрея Кислого обращается с просьбой помочь по возможности в восстановлении дома

Нужна помощь клирику Ионинского Монастыря, протоиерею Андрею Кислому, дом которого сильно пострадал от российской агрессии.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своей странице в Фейсбук поделился наместник Ионинского Монастыря, архиепископ Иона (Черепанов).

«17 марта, в 11 утра был обстрел в Чернигове, я и вся семья находилась в родительском доме моей жены. Милостью Божьей, и помощью Богородицы, мы все спаслись, выбежали из дому, не успев даже закрыть двери, прыгнули в машину, и отрезали метров 50 за поворот. В этот момент три снаряда разорвались возле нашего дома, в двух метрах, а четвертый упал за дом возле забора. На нашей улице сгорели 4 дома - прямое попадание, есть жертвы. На соседних улицах так же сгоревшие дома. На том месте, где за пару минут до взрывов стоял наш автомобиль, образовалась большая и глубокая воронка от снаряда. Пока мы ехали, на наших глазах сгорели дома, многие снаряды попадали в толпы людей… Мы понимали, что Господь и Богородица спасли нашу семью от гибели» - делится отец Андрей.

Кроме семьи священника, в доме жили родители матушки, которые всю жизнь занимались благотворительностью: посильно помогали детскому дому; досматривали одиноких брошенных людей: лечили, кормили; опекали нуждающихся инвалидов в гериатрическом пансионате; помогали всем, кто обращался за помощью. Более 20 лет под опекой родителей жены священника находилось заброшенное туберкулёзное отделение в психиатрической больнице.

«Из разрушенного в доме сложно сказать, что не пострадало. Повреждены сильно крыша, фасадная часть дома, кладка, которая в аварийном состоянии, несущая стена дома; разрушены всё окна; уничтожены все двери в доме, посечены осколками иконы и большой иконостас, мебель, и всё, что стеклянное; в доме сквозные дыры в потолках и в стенах; разрушены ворота, теплица во дворе, вообще, разрушений не счесть… К тому же частично сломано и разворовано оборудование, на котором изготавливались свечи» - рассказывает батюшка.

Семья священника несколько лет занималась изготовлением восковых свечей ручной работы, часть продукции передавалась храмам, а во время войны - людям, которые оказались без электричества.

Семья батюшки Андрея Кислого обращается с просьбой помочь по возможности в восстановлении дома.

Помочь можно по реквизитам.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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