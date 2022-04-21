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На Одесчине священник УПЦ передал бронежилеты украинским пограничникам

21.04.2022 / 13:23
На Одесчине священник УПЦ передал бронежилеты украинским пограничникам
Источник: Центр информации УПЦ
Отец Илья уже два десятилетия духовно сопровождает и заботится о военнослужащих Украины

В Одесской области священник Украинской Православной Церкви Илья Манита передал пограничникам бронежителы, аптечки, одежду и фонарики.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, ранее священник передал украинским военным спальные мешки, карематы и жилеты.

«Поддержка Вооруженных Сил Украины не бывает лишней, ведь одежда, обувь и предметы обихода ребят в условиях военного времени быстро изнашиваются, медикаменты тратятся, а бронежилеты становятся непригодными. В то же время, все это важные составляющие защиты здоровья и жизней военнослужащих, поэтому игнорировать их потребности невозможно. Пока они живы, здоровы и сильны, пока они чувствуют нашу не только молитвенную, но и материальную поддержку, они и в дальнейшем будут нашим надежным и твердым щитом, с каждым часом приближая победу украинского народа», - поделились в Одесской епархии.

Отец Илья уже два десятилетия духовно сопровождает и заботится о военнослужащих Украины.

Как сообщалось ранее, В Одессе Украинская Православная Церковь начинает благотворительный проект «Социальный хлеб для нуждающихся». Монастырский хлеб будут передавать малообеспеченным, военным и беженцам.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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