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Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле Причастия

21.04.2022 / 13:45
Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле Причастия
Источник: Центр информации УПЦ
Если во время своей земной жизни человек никак не соприкоснется с вечностью, то «смерть для него станет огромным разочарованием»

Великий Четверг - день, когда Господь установил главное Таинство Церкви - Евхаристию (Причастие).

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Незадолго до смерти на Кресте, Господь собирает Своих учеников, чтобы совершить с ними последнюю трапезу, которая и стала первой Божественной Евхаристией. Во время ее хлеб и вино становятся (пресуществляются) действием Духа Святого в Тело и Кровь Христа. И сегодня каждый христианин, который причащается этих Тела и Крови Спасителя, становится непосредственным участником последней и, вместе с тем, вечной трапезы Христа – Тайной Вечери. Именно поэтому день ее установления – Великий четверг, – занимает столь особенное место в памяти и традиции нашей Церкви», - отметил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что принимая участие в литургии, причащаясь, человек не образно, а реально вкушает Тело и Кровь Христа.

«Это не образ, не символ, а реальность, которая меняет наше сердце и саму жизнь. Многие думают, что «жизнь вечная» – это там, далеко, «за гробом» и «после смерти». А значит, меня коснется не скоро, ведь я еще молод и полон жизни… Но, Господь, во-первых, четко указывает, что вечность – это не далекая перспектива, а необходимый компонент нашего земного существования. Она «не после смерти», а «до» нее», - объяснил архиерей.

Владыка объяснил, что если во время своей земной жизни человек никак не соприкоснется с вечностью, то «смерть для него станет огромным разочарованием».

«Есть вещи, которые имеют непреходящий характер. Одна из них – необходимость причащения Святых Христовых Таин.  Без этого не только жизни вечной (в ее истинном смысле – как пребывания с Богом) не будет, не будет и самого понятия «христианин» и «Церковь», - подытожил епископ Виктор.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ Виктор
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