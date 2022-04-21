Войти | Зарегистрироваться
17:36

четверг,
21 апреля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ призвал к прекращению огня и эвакуации мирных жителей Мариуполя

21.04.2022 / 16:22
Предстоятель УПЦ призвал к прекращению огня и эвакуации мирных жителей Мариуполя
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель призвал обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для мирных жителей, раненых военных и вывоза тел погибших

Украинская Православная Церковь просит прекратить огонь в Мариуполе и организовать гуманитарный коридор для мирного населения, раненых и захоронения погибших.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в обращении.

«С глубокой грустью наблюдаю за тем, что на днях происходит в городе Мариуполе. Чувство сердечной скорби побуждает в канун главного христианского праздника — Светлого Христова Воскресения обратить внимание на необходимость спасения тех, кто, оставшись в многострадальном Мариуполе, оказался в условиях гуманитарной катастрофы. До сегодняшнего дня в пределах города остается большое количество мирных жителей, среди которых много детей и пожилых людей. Раненым военнослужащим требуется срочная медицинская помощь. Тела погибших должны быть переданы их семьям для надлежащего захоронения», – подчеркнул Предстоятель.

Митрополит Онуфрий высказал предложение по организации силами епископата, духовенства, монашества и верующих Украинской Православной Церкви молитвенного шествия от города Орехов Запорожской области к заводу «Азовсталь» в Мариуполе с целью оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей.

Предстоятель призвал обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для мирных жителей, раненых военных и вывоза тел погибших.

«Мы обращаемся ко всем, от кого это зависит, и просим в период со Страстной Пятницы (22 апреля 2022 года) до Светлого Христового Воскресения (24 апреля 2022 года) на территории города Мариуполь и его окрестностях обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для прохождения указанного молитвенного шествия», - отметил Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 апреля
20 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.