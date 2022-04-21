Предстоятель УПЦ призвал к прекращению огня и эвакуации мирных жителей Мариуполя

Украинская Православная Церковь просит прекратить огонь в Мариуполе и организовать гуманитарный коридор для мирного населения, раненых и захоронения погибших.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в обращении.

«С глубокой грустью наблюдаю за тем, что на днях происходит в городе Мариуполе. Чувство сердечной скорби побуждает в канун главного христианского праздника — Светлого Христова Воскресения обратить внимание на необходимость спасения тех, кто, оставшись в многострадальном Мариуполе, оказался в условиях гуманитарной катастрофы. До сегодняшнего дня в пределах города остается большое количество мирных жителей, среди которых много детей и пожилых людей. Раненым военнослужащим требуется срочная медицинская помощь. Тела погибших должны быть переданы их семьям для надлежащего захоронения», – подчеркнул Предстоятель.

Митрополит Онуфрий высказал предложение по организации силами епископата, духовенства, монашества и верующих Украинской Православной Церкви молитвенного шествия от города Орехов Запорожской области к заводу «Азовсталь» в Мариуполе с целью оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей.

Предстоятель призвал обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для мирных жителей, раненых военных и вывоза тел погибших.

«Мы обращаемся ко всем, от кого это зависит, и просим в период со Страстной Пятницы (22 апреля 2022 года) до Светлого Христового Воскресения (24 апреля 2022 года) на территории города Мариуполь и его окрестностях обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для прохождения указанного молитвенного шествия», - отметил Митрополит Онуфрий.