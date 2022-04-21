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У верующих УПЦ сегодня Великий Четверг Страстной седмицы

21.04.2022 / 12:04
У верующих УПЦ сегодня Великий Четверг Страстной седмицы
Источник: Центр информации УПЦ
На Тайной Вечере Спасителем было установлено главное Таинство Православной веры - Таинство Евхаристии, или Причащения

У православных христиан сегодня наступил Великий или Страстной Четверг.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в этот день Церковь вспоминает Тайную вечерю Господа Иисуса Христа с Его учениками - апостолами.

На Тайной Вечере Спасителем было установлено главное Таинство Православной веры - Таинство Евхаристии, или Причащения.

Без причащения, учит Святая Церковь, нет истинной христианской жизни, так как в этом Таинстве происходит самое полное, предельно возможное на земле благодатное соединение человека с Богом.

Тайная вечеря была совершена Христом за день до празднования ветхозаветной Пасхи. Евреи совершали этот праздник в память о чудесном исходе из Египта, где они находились в рабстве в течение четырёхсот лет.

Тайная вечеря началась с омовения. Сын Божий, Творец мира совершает обряд, который традиционно совершали рабы: он омывает апостолам ноги. Ученики были поражены действиями их Божественного Учителя. Они молча принимали омовение. Только апостол Пётр, человек горячий, не мог сдержать овладевших им чувств. «Господи! - воскликнул Пётр, - Тебе ли умывать мои ноги?» На это Христос ответил: «Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после…Если не умою тебя, не имеешь части со Мною». Своим примером Господь показал не только любовь к ученикам, но и научил их смирению - чтобы они не считали за унижение для себя служить ближнему.

В Великий четверг, согласно церковной традиции, каждый православный христианин должен причастится святых Христовых Таин.

Во время Тайной вечери Господь в последний раз предрек апостолам, что Иуда Искариотский Его предаст. Иисус Христос подал Иуде кусок хлеба, и в предателя вошел сатана. После чего Иуда Искариот вышел из горницы и отправился за иудейскими старейшинами, чтобы окончательно исполнить своё предательство, приведя их к Иисусу.

Сегодня вспоминается также моление Христа в Гефсиманском саду. Господь, в то время, когда ученики спали, ощущал предстоящую чашу страданий и молился Небесному Отцу об исполнении Его благой воли.

В этот день поздно вечером в Гефсиманский сад, вместе с вооруженной толпой, пришел Иуда Искариот, который предательским поцелуем указал старейшинам и первосвященникам на Иисуса Христа, Который добровольно принял на Себя всю горечь страданий и крестной смерти.

В приходской практике вечером в Великий четверг совершается богослужение утрени Великой Пятницы, на котором прочитываются 12 Евангелий Святых Страстей Христовых, повествующих о последних часах жизни Господа Иисуса Христа.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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