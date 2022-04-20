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На Тернопольщине и Буковине УПЦ проводит пасхальные акции для военных и переселенцев

20.04.2022 / 21:15
На Тернопольщине и Буковине УПЦ проводит пасхальные акции для военных и переселенцев
Источник: Центр информации УПЦ
В селе Брыков прихожане храма Георгия Победоносца испекли 300 пасок для отправки в зону боевых действий

На Тернопольщине верующие Украинской Православной Церкви передали паски для отправки украинским военным.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Тернопольской епархии, в селе Брыков прихожане храма Георгия Победоносца испекли 300 пасок для отправки в зону боевых действий.

Одну партию отправили в Донецкую область в район боевых действий, а вторую передали в Тернопольский национальный медицинский университет им. Горбачевского. Там формируют транспорт с гуманитарной помощью для отправки на передовую.

На Буковине верующие УПЦ примут участие в благотворительной акции для беженцев и переселенцев.

«Консистория Черновицко-Буковинской епархии УПЦ просит не забывать, что в нашей области сейчас проживает много переселенцев, и по возможности, подарить им пасхальные корзины во славу Воскресшего Господа. Господь благословит вас, поэтому Он сказал: "Истинно говорю вам: все, что вы сделали одному из моих братьев малейших, вы сделали мне "» , – призвали в епархии.

Как сообщалось ранее, в одесском Михаило-Архангельском монастыре начали выпечку пасхальных куличей, которые по монастырской традиции бесплатно раздадут жителям города.

Монахини ежегодно выпекают до 10 тыс пасок и раздают нуждающимся. В этом году решили испечь побольше – 12 тыс.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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