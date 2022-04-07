Усик заявил о верности УПЦ и ушел в сугубый информационный пост

В Церкви Христовой - единственная возможность спасения души и надежда на жизнь вечную.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик написал в Фейсбук.

«Главным и первоочередным в моей жизни, является Православная Вера. И это непросто дань традиции или внешняя обрядовость. В вере смысл моей жизни, вера - это моя жизнь, потому что в Церкви Христовой я вижу единственную возможность спасения своей грешной души и надежду на жизнь вечную. Божья Воля определила мне родиться в это время, в этой прекрасной стране, которую я безгранично люблю и быть верным чадом Украинской Православной Церкви. Церкви, которая учит меня любви к ближнему, защиты ближнего и смирению», - подчеркнул Александр Усик.

Он отметил, что переживая вместе с украинцами ужасы войны, видя, как «происходит повторение Каинового греха», и чувство злобы и ненависти захватывает ум, сердце и душу, необходимо особо уделить время посту и молитве.

«Ориентируюсь на Предстоятеля нашей Церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который абсолютно ясно и понятно дал оценку всему происходящему, назвав вещи своими именами. И так же, принимаю за основу его духовное наставление, в котором он особо отметил, что сейчас, в это трагическое время, нужно больше молиться. Посему, начиная подготовительный процесс, ухожу в сугубый духовный, спортивный и информационный пост», - поделился Александр Усик.

Он попросил украинцев молитв и поддержки перед поединком с Энтони Джошуа.

«Прошу ваших молитв и поддержки, чтобы с максимально отдачей подготовиться к поединку, чтобы достойно исполнить, жизненное спортивное послушание, возложенное на меня Богом, а через него прославить нашу неньку Украину и подарить всем вам красивый поединок! Все будет Бог, все будет любовь, все будет Украина!», - написал Александр Усик.