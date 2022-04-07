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В Днепре верующие УПЦ организовали благотворительные обеды для переселенцев и малоимущих

07.04.2022 / 15:43
В Днепре верующие УПЦ организовали благотворительные обеды для переселенцев и малоимущих
Источник: Центр информации УПЦ
Община ежедневно кормит горячими обедами около 150 вынужденных переселенцев и малоимущих

В Днепре верующие храма в честь преподобной Ксении Римляныни кормят благотворительными обедами всех нуждающихся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, община ежедневно кормит горячими обедами около 150 вынужденных переселенцев и малоимущих.

 «В день община принимает около 150 человек. Это переселенцы, малоимущие, люди которые проживают недалеко от храма, а также жители города», – рассказали в епархии УПЦ.

Постоянную поддержку благотворительной акции оказывают другие приходы УПЦ Днепра. Чтобы и дальше эта миссия осуществлялась, верующие передают в храм преподобной Ксении Римляныни продукты.

Как сообщалось ранее, в Одесской области священники Украинской Православной Церкви и волонтеры ежедневно кормят горячими обедами более тысячи человек и снабжают хозтоварами местную тероборону.

 

 

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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