В Днепре верующие УПЦ организовали благотворительные обеды для переселенцев и малоимущих

В Днепре верующие храма в честь преподобной Ксении Римляныни кормят благотворительными обедами всех нуждающихся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, община ежедневно кормит горячими обедами около 150 вынужденных переселенцев и малоимущих.

«В день община принимает около 150 человек. Это переселенцы, малоимущие, люди которые проживают недалеко от храма, а также жители города», – рассказали в епархии УПЦ.

Постоянную поддержку благотворительной акции оказывают другие приходы УПЦ Днепра. Чтобы и дальше эта миссия осуществлялась, верующие передают в храм преподобной Ксении Римляныни продукты.

Как сообщалось ранее, в Одесской области священники Украинской Православной Церкви и волонтеры ежедневно кормят горячими обедами более тысячи человек и снабжают хозтоварами местную тероборону.