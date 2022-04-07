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Верующие УПЦ Ровно и Германии отправили 6 тонн гуманитарной помощи в Чернигов

07.04.2022 / 12:55
Верующие УПЦ Ровно и Германии отправили 6 тонн гуманитарной помощи в Чернигов
Источник: Центр информации УПЦ
Гуманитарную помощь доставили в Польшу, откуда ее забрали православные волонтеры из Ровно и привезли в координационный центр при храме Всех Волынских святых

На Ровенщине верующие Украинской Православной Церкви при поддержке православных Гамбурга передали 2 грузовика продуктов для пострадавших от военных действий жителей Чернигова.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, гуманитарную помощь собрали верующие приходов Ровенской епархии и прихода в честь Покрова Божией Матери в Гамбурге.

К руководителю социального отдела епархии протоиерей Василию Начеву обратился настоятель прихода в честь Покрова Божией Матери в Гамбурге иерей Иоанн Сухоняк, который предложил отправить помощь черниговцам.

Гуманитарную помощь доставили в Польшу, откуда ее забрали православные волонтеры из Ровно и привезли в координационный центр при храме Всех Волынских святых.

Ровенская епархия объявила сбор средств по приходам УПЦ. За перечисленные деньги докупили крупы, тушенку, подсолнечное масло, печенье. Но так как желающих помощь оказалось слишком много, решили собрать еще один грузовик.

Транспорт для перевозки гуманитарной помощи прислали волонтеры из Винницы, которые знают, как правильно ездить по территории, которую обстреливают. В  Киевской области грузовикам дали сопровождение правоохранителей.

 

Источник: Inpress.ua
упц
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