Епископ УПЦ объяснил, к чему Господь призывает в день Благовещения

Каждый христианин призван проповедовать Евангелие – благовествовать миру о Христе.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«В день, когда Дева Мария услышала от архангела Гавриила весть о рождении от Нее Сына, стоит напомнить, что слово Благовещение по-гречески звучит как Εὐαγγελισμός, то есть, оно напрямую связано с Евангелием. В свою очередь, проповедовать Евангелие – значит благовествовать. Напрашивается вывод, что каждый христианин, который возвещает миру Благую весть о рождении Христа Спасителя, в определенном смысле становится ангелом-благовестником», - отметил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что главная задача Церкви и каждого христианина - возвещать миру о спасительной миссии Иисуса Христа,говорить о Его жизни, смерти и Воскресении.

«Христиане - ангелы, посланники и вестники самого главного события в истории человечества – воплощения Сына Божия», - сказал архиерей.

Он обратил внимание, что к сожалению, в современном мире миссионерское и евангельское призвание христиан превращается во что-то необязательное.

«Именно по этой причине сегодня, в праздник Благовещения, каждый из нас должен вспомнить, что получив благодатные дары во время Крещения, вместе с тем мы услышали и слова Господа «идти, и научить все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа» (Мф. 28, 19). Без сомнения, в наше время реализация данных слов – это надежда на изменение мира, надежда на мир и настоящую, жертвенную любовь к Богу и ближнему. Мир нуждается в проповеди Евангелия. Потому что, без этой проповеди человек перестанет видеть в другом своего брата, перестанет видеть в другом образ Божий, а значит, не наследует спасения, о начале которого сообщает нам сегодня праздник Благовещения Пресвятой Богородицы», - подытожил епископ Виктор.