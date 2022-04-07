Войти | Зарегистрироваться
13:50

четверг,
07 апреля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Епископ УПЦ объяснил, к чему Господь призывает в день Благовещения

07.04.2022 / 12:33
Епископ УПЦ объяснил, к чему Господь призывает в день Благовещения
Источник: Центр информации УПЦ
Христиане - ангелы, посланники и вестники самого главного события в истории человечества – воплощения Сына Божия

Каждый христианин призван проповедовать Евангелие – благовествовать миру о Христе.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«В день, когда Дева Мария услышала от архангела Гавриила весть о рождении от Нее Сына, стоит напомнить, что слово Благовещение по-гречески звучит как Εὐαγγελισμός, то есть, оно напрямую связано с Евангелием. В свою очередь, проповедовать Евангелие – значит благовествовать. Напрашивается вывод, что каждый христианин, который возвещает миру Благую весть о рождении Христа Спасителя, в определенном смысле становится ангелом-благовестником», - отметил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что главная задача Церкви и каждого христианина - возвещать миру о спасительной миссии Иисуса Христа,говорить о Его жизни, смерти и Воскресении.

«Христиане - ангелы, посланники и вестники самого главного события в истории человечества – воплощения Сына Божия», - сказал архиерей.

Он обратил внимание, что к сожалению, в современном мире миссионерское и евангельское призвание христиан превращается во что-то необязательное.

«Именно по этой причине сегодня, в праздник Благовещения, каждый из нас должен вспомнить, что получив благодатные дары во время Крещения, вместе с тем мы услышали и слова Господа «идти, и научить все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа» (Мф. 28, 19). Без сомнения, в наше время реализация данных слов – это надежда на изменение мира, надежда на мир и настоящую, жертвенную любовь к Богу и ближнему. Мир нуждается в проповеди Евангелия. Потому что, без этой проповеди человек перестанет видеть в другом своего брата, перестанет видеть в другом образ Божий, а значит, не наследует спасения, о начале которого сообщает нам сегодня праздник Благовещения Пресвятой Богородицы», - подытожил епископ Виктор.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 апреля
6 апреля
5 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.