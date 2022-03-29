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В епархиях УПЦ помогают беженцам, больницам, военнослужащим и нуждающимся

29.03.2022 / 10:55
В епархиях УПЦ помогают беженцам, больницам, военнослужащим и нуждающимся
Источник: Центр информации УПЦ
По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины

Храмы и монастыри всех епархий Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

С благословения митрополита Одесского и Измаильского Агафангела в Андреевском подворье Одессы прошла первая встреча медицинских волонтеров епархии. Более 70 человек собрались в актовом зале, где при поддержке департамента здравоохранения Одесского городского совета были проведены курсы по оказанию первой медицинской помощи в условиях боевых действий.

Монастыри Одесской епархии УПЦ продолжают оказывать помощь не только нуждающимся людям. Особым служением Архангело-Михайловского женского монастыря Одессы в эти дни стала опека над домашними животными, хозяева которых по разным причинам не могут ухаживать за ними сами и приносят в женскую обитель.

В условиях активных военных действий Харьковская епархия УПЦ на своей территории для нуждающихся благотворительные мероприятия.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий направил помощь харьковчанам, проживающим и находящимся в убежищах в районах Харькова. Продукты питания, средства гигиены и медикаменты харьковчанам доставили волонтеры епархии и студенты Харьковской духовной семинарии.

Община сестер милосердия епархии передала благотворительную помощь жителям общежития авиационного завода.

«Настоятель храма Казанской иконы Богородицы Первомайска протоиерей Иоанн Гафич раздал жителям города и переселенцам из Харькова благотворительную помощь в виде продуктов питания, средств гигиены и медикаментов. Настоятель храма иконы Иерусалимской Богородицы протоиерей Вячеслав Приходченко и прихожане храма оказали благотворительную помощь жителям на роганском жилом массиве города. Настоятель храма в честь Казанской иконы Богородицы протоиерей Михаил Богачев вместе с прихожанами раздавали продукты и продуктовые наборы защитникам Украины и гражданским лицам, а также оказывают духовную поддержку. Священнослужители и волонтеры храма Преображения Господня каждый день кормят харьковчан горячими обедами и оказывают другую необходимую помощь. Настоятель городского храма святителя Николая протоиерей Михаил Пилипчук раздал благотворительную помощь харьковчанам, проживающим в районе Новожаново города Харькова», - сообщают в Харьковской епархии.

Священнослужители Нежинской епархии архимандрит Серафим (Варванин) и священник Ростислав Иванов доставили 600 кг продуктов питания в общину села Большая Кошелевка, где находятся более 1 000 беженцев.

В Житомирской епархии духовенство и прихожане Свято-Николаевского собора, храма Успения Богородицы и храма в честь иконы Божией Матери «Целительница» Бердичева направили девятую партию помощи украинским защитникам. Сельские общины Бердичевщины также поддерживают военных и терроборону. Верующими был приобретен бензиновый генератор для сил территориальной обороны, перечислены на нужды защитников деньги для обеспечения их топливом, закуплено на крупную сумму масло и муку. Отправлены средства для военнослужащих Вооруженных Сил Украины для приобретения необходимой амуниции.

При Свято-Макариевском кафедральном соборе Полтавы ежедневно с 12.00 до 13.00 проходят благотворительные трапезы для вынужденных переселенцев и беженцев, а также для всех нуждающихся.

В Ровенской епархии верующие Свято-Иаковского храма села Харалуг отправили грузовой автобус с собранной помощью в одну из воинских частей, где несут службу односельчане.

По благословению архиепископа Александрийского и Светловодского Боголепа при православно-просветительском центре Александрии была роздана очередная помощь нуждающимся.

В Винницкой епархии протоиерей Иоанн Ломага вместе с прихожанами Преображенского храма села Балки и Покровского храма села Мирное Барского благочиния собрали для воинов продовольствие. В епархии отмечают, что в рядах бойцов находятся многие верующие УПЦ.

Источник: Inpress.ua
гуманитарная помощь, УПЦ
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