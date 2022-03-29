Митрополит УПЦ объяснил, как покаяние меняет человека

Покаяние даёт людям чувство надежды на милость Божию и помогает ощутить Его любовь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, об этом сказал наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Арсений.

«Проникаясь смыслом всего, что Христос перенёс ради того, чтобы мы прислушались к Его заповедям, слушаем святых отцов, которые говорят: "Бог есть Любовь, Господь не каратель. Он пришёл на землю всех спасти и всем помочь. Но единственный путь к Богу - не ропот, не восклицание "Где же Бог?!"... Единственный путь к исправлению всего и к наследию благ в жизни этой и в жизни вечной - это покаяние"», - отметил митрополит Арсений.

Владыка напомнил пример апостола Петра, который хоть трижды отрёкся от Спасителя, но покаялся и был восстановлен в апостольском достоинстве и стал святым. В то же время предавший Господа Иуда осознал свой грех, но не принёс покаяние, из-за чего «впал в отчаяние и повесился, навсегда предав свою душу в руки дьявола».

Митрополит Арсений призвал обратиться к Богу с покаянием.

«Мы в нынешние дни должны оживить свои души покаянием. И через покаяние получить от Бога прощение грехов. А с прощением грехов от нас, братья и сёстры, отойдёт всё, что производит грех: боль, страдания, смерть», - сказал архиерей.

Он объяснил, что покаяние дарует человеку надежду и приближает к Богу.

«Дай Боже, чтобы в нынешний день покаяние каждого из нас развеяло тьму отчаяния, мглу недоумения, тучи безнадёжности и облекло нас во всеоружие надежды на милость Божию. Потому что покаяние даёт именно такое чувство - чувство надежды на милость Божию, на Его любовь к нам, из-за которой Он пришёл на землю и распялся, чтобы мы не погибли, принял смерть, чтобы мы обрели жизнь - не только временную, но и вечную в Царствии с Ним и Его святыми», - заключил митрополит Арсений.