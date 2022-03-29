В Черкасской епархии УПЦ заявили о провокации в храме в Смеле

На Черкасчине 28 марта в Свято-Покровском храме Смела во время Божественной литургии вооруженные люди вывели из храма иеромонаха Василия (Мирошниченко), духовника Смелянского благочиния.

Как сообщает Центр информации УПЦ, посторонние вооруженные люди вывели священника из храма, несмотря на сопротивление прихожан.

Секретарь Черкасской епархии протоиерей Василий Вознюк отметил, что иеромонах Василий (Мирошниченко) пытался остановить раскол в общине Смелы.

«В последние недели несколько священников из Смелы подстрекали прихожан к раскольническим действиям. Они воспользовались немощью настоятеля храма и благочинного Смелы протоиерея Петра Дмитрука, и прикрываясь его авторитетом, развивали идею раскола…Позже некоторые из них покаялись в совершенном. Делегации духовенства и мирян Смелянского благочиния, которые не согласны с позицией раскольников, приезжали в епархию с просьбами прекратить раскол в Смеле», - сообщил протоиерей Василий Вознюк.

Также он рассказал о том, что многолетнего духовника Смелянского благочиния иеромонаха Василия (Мирошниченко) во время Литургии вытолкали из храма посторонние люди.

«На воскресную Литургию в храм были привлечены посторонние вооруженные люди. По указанию одного из священников-раскольников, несмотря на сопротивление и слезы прихожан, выбросили из храма батюшку Василия. Теперь эти люди с оружием дежурят возле храма. При этом настоятеля и благочинного Смелы отца Петра не было, он на больничном… Мы пообщались, он пообещал сделать все, чтобы удержать этих священников от раскола», - рассказал секретарь Черкасской епархии УПЦ.

Он отметил, что отец Николай Середич, который предложил вооруженным людям применить насилие к духовнику Смелянского благочиния, запрещен в священнослужении.

«Надеемся, что он примет свое временное отстранение со смирением и не будет снова будоражить людей, разрывая Хитон Христов, когда людям и так тяжело и страшно нести бремя войны. Потерпевший батюшка, духовник Смелянского благочиния иеромонах Василий, жив и здоров, благодарит Бога за возможность пострадать за Его правду. Он продолжает службу и исповедь духовенства Смелянского благочиния», – подытожил секретарь Черкасской епархии протоиерей Василий Вознюк.