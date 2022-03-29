Войти | Зарегистрироваться
15:04

вторник,
29 марта
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ рассказал, почему важно верить в милосердие

29.03.2022 / 14:15
Митрополит УПЦ рассказал, почему важно верить в милосердие
Источник: Центр информации УПЦ
Во все времена человеку без надежды на милость Божью трудно было нести бремя печалей и скорбей, нести свой крест

Только верующий в Христа имеет возможность приблизиться к Божьему престолу, дабы получить благодать и обрести милосердие.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Веры в Бога без веры в Его милосердие не бывает. И как страшно бывает за тех, кто говорит, что имеет Бога в душе и при этом имеет дерзновение не верить в милосердие Божье. Они и посредничество Христа между нами и Богом Отцом отрицают. А ведь Господь всегда стоит между делами земными, мирскими и тем, что ждёт человека на Небесах, в вечности. Если не Христос, то кто может примирить человека с Богом? Кто поможет договориться? Только тот, кто лучше других знает о стремлениях и желаниях двух договаривающихся сторон. А кто лучше всех знает, что нужно человеку и Богу? Только Христос, потому что только Он является истинным Богом и истинным Человеком. Только Он имел всё, что имеет человек, кроме одного – греха. И поэтому Он навсегда останется тем исключительным примером, к которому нужно стремиться», - сказал митрополит Лука.

Владыка отметил, что только верующий в Христа имеет возможность приблизиться к Божьему престолу, дабы получить благодать и обрести милосердие.

«Во все времена человеку без надежды на милость Божью трудно было нести бремя печалей и скорбей, нести свой крест. Ибо только Христос даёт эту надежду, когда говорит, что «Иго Моё благо, и бремя Моё легко». Но человек, вероятно, забыл об этом, потому что не спешит к престолу Божьему благодатному. Цель жизни – это сораспятие со Христом, за которым обязательно последует воскресение», - пояснил иерарх УПЦ.

В завершение митрополит Лука пожелал, чтобы на жизненном пути никогда не роптали, не отчаивались и не унывали, а продолжали верить в Господа нашего Иисуса Христа и в Его безграничное милосердие.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 марта
28 марта
27 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.