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Предстоятель УПЦ рассказал о верном способе борьбы с грехами

22.03.2022 / 14:35
Предстоятель УПЦ рассказал о верном способе борьбы с грехами
Источник: Центр информации УПЦ
Господь дал человеку пост и молитву как надежные средства борьбы с грехами

Святые боролись с грехами с помощью поста, молитвы и добрых дел.

 Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

«Грех – это духовная болезнь, это язва, гнойная рана, поражающая человека и отравляющая ему жизнь. Бороться с грехом должен каждый человек, каждый в свою меру. Мужественные люди сильно борются с грехом, менее мужественны – меньше, но все равно нужно сражаться против греха. Если мы не сопротивляемся греху, то мы духовно мертвы, мы не видим Божественного Света, который всегда рядом с нами», - подчеркнул Предстоятель.

Митрополит Онуфрий напомнил, что Господь дал человеку пост и молитву как надежные средства борьбы с грехами.

«Пост - это когда человек удерживает себя и от скоромной пищи, и злых помыслов, злых дел, злых поступков. Молитва - это когда человек просит у Бога прощения и молится, чтобы Господь простил грехи и других людей, живущих на земле», - подытожил Блаженнейший.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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