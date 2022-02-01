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Зеленский предлагает отменить обязательный призыв в армию

01.02.2022 / 17:07
Президент Владимир Зеленский предлагает приступить к подготовке законопроекта об отмене обязательного призыва через 2 года с постепенным переходом на контрактную основу.

Об этом говорится в указе президента №36/2022

"Обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о внедрении модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращении призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года", - написано в документе, который вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

Такое предложение президента появилось в контексте планов постепенного перехода на формирование личного состава Вооруженных Сил на контрактной основе.

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