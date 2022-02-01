Польша готовится принимать в Украине трудовых мигрантов и беженцев

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию "Левый берег".

У Моравецкого спросили, ожидает ли правительство Польши увеличение трудовой миграции из Украины в связи с угрозой вторжения России.

"Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище. А польские предприниматели ценят украинских работников — ожидаем, что из года в год потребуется еще больше рук", — сказал польский премьер.

По его словам, сейчас в Польше активно создаются новые рабочие места, а также наблюдается рост заработной платы.

Кроме того, добавил Моравецкий, не так давно власти ввели историческое снижение налогов.