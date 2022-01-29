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В РПЦ разъяснили причины создания Патриаршего Экзархата Африки

29.01.2022 / 12:30
В РПЦ разъяснили причины создания Патриаршего Экзархата Африки
Источник: patriarchia.ru
В Синоде РПЦ подчеркнули, что на православную экклезиологию посягает именно Константинопольский патриархат

На заседании Синода Русской Православной Церкви был дан ответ на коммюнике Священного синода Александрийского патриархата, посвященное учреждению Русской Православной Церковью Патриаршего экзархата Африки.

Синод РПЦ отметил, что коммюнике Александрийского патриархата основывается на ложных тезисах, сообщает patriarchia.ru.

«Решение Московского Патриархата объясняется в коммюнике «фактом признания автокефалии Украинской Православной Церкви» Блаженнейшим Патриархом Александрийским Феодором. Подобное утверждение основано на заведомо ложном тезисе, поскольку Украинская Православная Церковь как существовала, так и доныне существует в качестве самостоятельной в своем управлении части Русской Православной Церкви. Никакой автокефалии Украинская Церковь не просила и не получала. Напротив, она решительно отвергла навязанный ей извне и поддержанный тогдашними государственными властями страны и раскольниками процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии», – говорится в заявлении Синода.

В Синоде РПЦ подчеркнули, что на православную экклезиологию посягает именно Константинопольский патриархат.

«Попытки утвердить первого по диптиху Предстоятеля в качестве «первого без равных» в Православной Церкви, который якобы обладает исключительным правом по своему усмотрению предоставлять и отнимать автокефалии, отторгать у Поместных Церквей их части, в одностороннем порядке отзывать документы более чем трехсотлетней давности, единолично отменять судебные решения Архиерейских Соборов иных автокефальных Церквей, произвольно «восстанавливать» в священном сане лиц, никогда его не имевших, – являются несомненным отступлением от святоотеческого учения о Церкви и многовекового православного Предания», - отмечается в журнале Синода.

Синод РПЦ напоминает, что патриарх Александрийский Феодор ранее и сам призывал поддерживать каноническую Украинскую Православную Церковь, однако затем неожиданно изменил свое решение, что привело к нестроениям в том числе внутри самой Александрийской Церкви.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Африка
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