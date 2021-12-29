Синод РПЦ принял в состав Московского Патриархата 102 священнослужителя из восьми стран Африки

В юрисдикцию Русской Православной Церкви приняли 102 клирика Александрийского Патриархата из восьми стран Африки.

Священный Синод Русской Православной Церкви постановил принять священнослужителей согласно поданным ранее прошениям, сообщает patriarchia.ru.

Также Синод образовал Патриарший Экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий, главе Патриаршего Экзархата Африки иметь титул «Клинский». Митрополитом Клинским, Патриаршим Экзархом Африки назначил архиепископа Ереванского и Армянского Леонида с поручением управления Северо-Африканской епархией и временного управления Южно-Африканской епархией.

В сферу пастырской ответственности Северо-Африканской епархии включены Центральноафриканская Республика, Республика Камерун, Республика Южный Судан, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, Федеративная Республика Сомали, Республика Сейшельские острова и все прочие государства Африки к северу от них. Также в нее вошли ставропигиальные приходы Московского Патриархата в Арабской Республике Египет, Тунисской Республике и в Королевстве Марокко.

В сферу пастырской ответственности Южно-Африканской епархии включены Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Габонская Республика, Республика Экваториальная Гвинея, Республика Кения, Республика Уганда, Республика Мадагаскар и все прочие государства Африки к югу от них. В состав Южно-Африканской епархии также вошел ставропигиальный приход Московского Патриархата в Южно-Африканской Республике.

Как сообщалось ранее, после сослужения патриарха Феодора с главой ПЦУ Епифанием ряд клириков Александрийской Церкви заявили о нежелании общаться с раскольниками.