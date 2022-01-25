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Священник УПЦ рассказал, что может расстроить Ангела Хранителя

25.01.2022 / 17:14
Священник УПЦ рассказал, что может расстроить Ангела Хранителя
Источник: Центр информации УПЦ
Ангел Хранитель - свободная личность, которая является нашим ближайшим другом, может находиться рядом с нами, если мы «на одной волне»

Ангел Хранитель отступает от человека, когда ему неприятно рядом находиться из-за того, что человек грешит.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии, иеромонах Митрофан (Божко).

«Ангел Хранитель дан нам не для того, чтоб от нас отходить, а чтобы помогать нам. В ситуации, когда Ангел Хранитель удаляется от нас, он испытывает большую боль, что он не смог нас уберечь, что мы отвернулись от общения с ним. Тогда он плачет о наших грехах. Мы без Ангела Хранителя остаемся беспомощными перед духами злобы поднебесной, которые пытаются нас увести, стянуть в пропасть, ввергнуть в бездну, погубить», - отметил отец Митрофан.

Священник объяснил, что Ангел Хранитель - свободная личность, которая является нашим ближайшим другом, может находиться рядом с нами, если мы «на одной волне».

«Одной волной» для нас и для Ангела Хранителя является соблюдение воли Божией, тех заповедей, которые Господь дает человеку. Эти заповеди даны не для того, чтобы в чем-то ограничить, а наоборот, чтобы раскрыть человеческий потенциал, чтобы человек приблизился к той цели, ради которой он был создан, ради того залога, который человек получил – Образа Божьего, чтобы стать Богоподобным, похожим на Бога», - поделился иеромонах Митрофан.

Он обратил внимание, что Ангел Хранитель является служителем Божьим, который призван всегда помогать, но если человек грешит, «тогда Ангел Хранитель огорчается, и как каждой свободной личности, ему неприятно находиться рядом».

«Мы падаем в грех и не можем подняться вовремя. Это отхождение от добродетели и отступление от нас Ангела Хранителя является нашей собственной болью и нашим проигрышем. Поэтому своей жизнью мы должны стараться делать так, чтобы Ангел Хранитель от нас не отступал. Если бывают такие ситуации, когда он скорбит и отходит от нас, мы должны сразу же пытаться сказать: «Друг, прости меня. Будь со мной, помоги мне. Дай мне руку помощи, чтобы я смог быстро встать. Если я где-то посадил пятно на своей светлой одежде, помоги мне его быстро выстирать, удалить этот грех из своей жизни, чтоб я дальше мог наслаждаться общением с тобой», - подытожил иеромонах Митрофан (Божко).

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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