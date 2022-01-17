Митрополит УПЦ объяснил, почему важно быть духовно бдительным

Нужно найти главную свою страсть и бороться с ней и помнить, что эта борьба никогда не прекратится.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Апостол Павел призывает человека быть бдительными, то есть трезвиться своим мыслями, потому что грех возникает именно от грязных помыслов. Отсечение дурных помыслов есть необходимое условие борьбы со страстями. Страсть рождается в душе человека не сразу», — сказал иерарх УПЦ.

Владыка отметил важность не только избавляться от греховных помыслов и не допускать их в свою душу, но и заполнять ее другими мыслями - духовными, светлыми, добрыми.

«Ведь есть закон: природа не терпит пустоты. И духовная природа тоже. Вспомним притчу, как нечистый дух выходит из человека и, изгнанный, ходит по пустынным местам, потом возвращается и, найдя свое место незанятым, приводит семь злейших, чем он сам, бесов. Свято место, как говорится, пусто не бывает. Каждой страсти есть противоположная добродетель. Так и каждой греховной мысли можно противопоставить добродетельную мысль. Блудной - целомудренную, чистую. Гневной и раздражительной - доброжелательную. Помыслу осуждения - помысел оправдания, жалости к ближнему», — пояснил архиерей.

Митрополит Лука подчеркнул, что нужно найти главную свою страсть и бороться с ней и помнить, что эта борьба никогда не прекратится.

«Но бдительность в борьбе со страстями подразумевает ещё и способность совершать дела благовестника. И всё это для того, чтобы могли служить Христу. Могли твердо исповедовать свою веру и нести в этот мир слово Божье», - заключил владыка.