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В УПЦ установили День молитвы за сирот

28.12.2021 / 12:35
В УПЦ установили День молитвы за сирот
Источник: Центр информации УПЦ
Молиться Церковь будет и об укреплении всех тех, кто заботится и помогает детям-сиротам, в том числе их приёмных родителях

Украинская Православная Церковь ежегодно 30 сентября будет усиленно молиться за детей-сирот, воспитателей детдомов и взрослых, усыновивших сирот.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, такое решение было принято на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Во всех храмах в этот день будут звучать особые молитвенные прошения о даровании лишённым родительской любви детям душевного мира, о том, чтобы они вели жизнь в целомудрии и благочестии. Молиться Церковь будет и об укреплении всех тех, кто заботится и помогает детям-сиротам, в том числе их приёмных родителях. 

Прошения будут вознесены дважды, на мирной (в начале Литургии) и сугубой (после чтения Евангелия) ектениях.

Также Синод утвердил особую молитву, которую также будут читать в этот день. 

Ознакомиться с текстами молитв можно здесь.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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