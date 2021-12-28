На Виннитчине УПЦ проводит конкурс колядок

Винницкая епархия Украинской Православной Церкви проводит конкурс к Рождеству Христовому.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, на конкурс колядок приглашаются участники без возрастных ограничений.

Желающие принять участие должны записать на видео свое исполнение любой христианской колядки и отправить записанное видео.

Конкурс продлится с 27 декабря по 5 января.

Видео победителей будут размещены на YouTube-канале Винницкой епархии и официальной странице Facebook.