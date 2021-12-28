Управделами УПЦ объяснил, что поможет преодолеть страх и тревогу

Страх, трусость и излишняя тревожность – это симптомы не просто маловерия, а в определенном смысле - и безбожия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Комсомольская правда в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Сейчас, как никогда, множество людей подвержено страхам будущего: страх утраты благосостояния, страх политических настроений, страх войны, страх разных эпидемий. И далеко не всегда эти страхи безосновательны. Но в данном случае стоило бы поговорить не столько о реальных или надуманных причинах страхов, не о самих страхах, а о нас с вами», - сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что для христиан страх вообще не должен существовать, потому что все находимся в руках всемогущего Бога.

«Бога, Который способен сотворить весь мир, Который имеет ни с чем не сравнимую силу и Который имеет право защитить от всякого бедствия. Кто на нас, если с нами Бог? Именно так чувствовали себя первые христиане, именно с этой надеждой на всемогущество Божие, на Его Небесное Царство шли они на смерть, преодолевая отнюдь не вымышленный страх, а подлинную инстинктивную боязнь смерти, свойственную любому человеческому существу», - пояснил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний считает, что будучи христианами и зная всемогущество Господа, позволяем увлечь себя нездоровой тревожностью и постоянным ожиданием новых страхов из-за маловерности.

Страх – это на самом деле одна из страстей, способная подчинить себе все человеческое существо, подчеркнул он.

«Бывает, что человек настолько привыкает к страху, что даже при отсутствии самого повода, порождающего страх, начинает чувствовать себя неуютно и тревожно. Ведь если сейчас бояться нечего, возможно, надо мной нависла еще большая неизвестная опасность, о которой я пока не знаю. И потому эта опасность кажется еще более страшной. И вот вместо того, чтобы с Господом идти из радости в радость, уходим из страха в страх. Но именно так поступают не верующие, а безбожники», - сказал архиерей.

Поэтому, по его словам, страх, робость, трусость и излишняя тревожность – это симптомы не просто маловерия, а в определенном смысле - и безбожия.

«Ведь если не верим во всемогущество Бога, способного защитить от всякого бедствия, значит, и в Него Самого не очень и верим. Поэтому следует укрепить свое сердце надеждой, не искать страха там, где его нет», - заключил митрополит Антоний.