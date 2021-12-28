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Митрополит УПЦ рассказал, почему полученные знания не важны без веры

28.12.2021 / 15:55
Митрополит УПЦ рассказал, почему полученные знания не важны без веры
Источник: Центр информации УПЦ
Знания это не только сила, но и богатство, которым нужно правильно распоряжаться

Современный человек много знает, но не всегда это помогает ему всё правильно понимать.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Нередко приходится слышать признания людей в том, что знания, полученные ими после чтения и святоотеческой, и философской, и художественной литературы не делают их мудрее. То есть не приближают к пониманию происходящих процессов в жизни. А происходит это оттого, что знания и понимание – это разные вещи. К тому же зачастую человек, получаемую информацию, принимает за сами знания», - сказал митрополит Лука.

Владыка отметил, что апостол Павел учит прежде всего хранить преданное, то есть то, что получили – нашу веру.

«Без веры любые знания будут лишены всякого смысла, потому что будут лишены своего главного предназначения – практического применения. Кому нужны знания, если человек сам не знает, как ими распорядиться? Без веры все знания превращаются в «негодные пустословия и прекословия». Человек может старательно изучать философию, социологию, другие науки, но без веры, он так и не поймет, каким богатством он владеет», - пояснил иерарх УПЦ.

Знания это не только сила, но и богатство, которым нужно правильно распоряжаться, подчеркнул архиерей.

«На знаниях нужно строить своё будущее. Но не только то будущее, которое ограничивается нашим земным существованием. Знание – то доброе основание, то богатство, которое поможет достичь жизни вечной. Только Слово Божье учит сегодня мудрости. Человек, который пытается как можно больше узнать, но при этом лишен веры и каких-либо моральных правил, не способен позаботиться ни о своём благе, ни о благе своих близких», - считает митрополит.

В завершении владыка пожелал хранить веру и беречь её от тех, кто под видом новых, прогрессивных и передовых знаний пытается её отобрать.

«Когда человек не имеет веры, но имеет знания – он всегда ведёт других к себе, а не к Богу. Только Бог, если это будет Ему угодно, может превратить любые, полученные человеком знания, в понимание», - заключил митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
вера, знания, УПЦ, митрополит Лука
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