На Киевщине учителя школ ознакомились с неизвестными фактами о репрессированном духовенстве

В Киевской области школьные преподаватели истории ознакомились с историей сталинских репрессий против православного духовенства Броварского района.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на novomuchenik.org.ua, организатором мероприятия выступил Центр изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века при поддержке Управления образования и науки Броварского городского совета, Броварского краеведческого музея и Киевской областной организации Национального союза краеведов Украины (НСКУ).

Руководитель Центра изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века и директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило рассказал, что в рамках работы по поиску свидетельств о репрессированном духовенстве им было проработано в архивах 109 следственных дел НКВД по арестованному духовенству левобережной части Киевской области.

Как сообщил историк, «все 109 священников были арестованы в конце 1937 - начале 1938 гг. За этот период из них 52 священника были расстреляны в Киеве в застенках НКВД, остальные 57 священников - приговорены к разным срокам заключения в советских концлагерях».

Как подчеркнул руководитель Центра Новомучеников, «это была плановая массовая и полная зачистка региона от т.н. «поповского элемента».

По словам историка, 12 священников было расстреляно в конце 1937 г. в Броварском районе. Еще около десятка священников из Броварщины были приговорены к разным срокам заключения в сталинских концлагерях, откуда большинство из них никогда уже не вернулись.

Ученый впервые представил список расстрелянного в конце 1937 г. православного духовенства Броварщины, многие имена из которых до сих пор не были известны.

По словам историка, местом общего захоронения для большинства из этих мучеников стал расположенный неподалеку от Броваров Быковнянский лес, где действовал секретный «спецучасток НКВД УССР» и где в этот период каждую ночь закапывали в «братских ямах» трупы «врагов народа», расстрелянных в киевских тюрьмах НКВД.

Во время мероприятий было отмечено необходимость восстановления памяти мучеников, пострадавших за веру от коммунистического режима в годы атеистических гонений. По инициативе Центра изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века в Броварской городской совет передано обращение с инициативой о наименовании в их честь нескольких улиц на территории Броваров и проведение других мероприятий с целью восстановления исторической справедливости относительно несправедливо репрессированных в годы сталинского режима.