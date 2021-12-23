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Митрополит Антоний рассказал о главном критерии доверия к людям

23.12.2021 / 16:45
Митрополит Антоний рассказал о главном критерии доверия к людям
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний напомнил, что горы планов, многоречивость и пафос - незаменимые инструменты тех, кто не собирается действовать на самом деле

Существует один незыблемый критерий, оставленный Спасителем: дерево познается по плодам.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Доверять нужно тем, кто может вопреки себе и собственным интересам делать дело. А еще - доверять следует взрослым людям. Всякий ли взрослый — взрослый? Увы, нет. Взрослый тот, кто берет на себя ответственность, обладая правами и защищая свои права, тот, кто осознает меру своей ответственности, не оглядываясь по сторонам, на кого бы ее переложить», - отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что «деятельные люди, как правило, немногословны, скупы на обещания, за словом лезут в карман, не пытаются кого-то очаровать, привлечь внимание, а спокойно выполняют каждодневную рутинную работу, приносящую (обязательно!) свой плод».

Митрополит Антоний напомнил, что горы планов, многоречивость и пафос - незаменимые инструменты тех, кто не собирается действовать на самом деле.

«Почему порой после милой и, на первый взгляд, невинной болтовни мы чувствуем себя обессиленными? Никакой мистики. Есть единица энергии и силы для воплощения чего-либо. И, о чем-то рассказывая и сообщая заранее, мы расплескиваем энергию и силу на слова, а до дел руки уже просто не доходят или же не хватает сил, чтобы доползти пару метров до вершины. Потому деловые и обязательные люди интуитивно немногословны...Только по плодам мы можем узнать человека, отличить мнимого праведника от раскаявшегося грешника», - заключил архиерей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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