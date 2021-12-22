Ректор Киевских духовных школ объяснил, почему УПЦ празднует Рождество 7 января

Дискуссии о дате празднования Рождества лишний раз показывают, что украинское общество в целом не готово уважать иные взгляды, мнения, желания другого человека.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kdais.kiev.ua, об этом сказал ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев).

«В последние несколько лет аккурат в канун приближающихся рождественских и новогодних праздников начинается дискуссия относительно даты празднования Рождества Христового. Сама дискуссия в который раз показывает ангажированность и неподготовленность многих участников спора. Казалось бы, логично, что календарный вопрос должен решаться путем изучения календарной проблемы, однако звучат аргументы самого разнообразного характера: идеологические, культурологические, политические и даже экономические. В общем, все, что, собственно, не имеет никакого отношения к самому Рождеству», - отметил владыка.

Епископ Сильвестр напомнил, что в XVI веке западные церковные ученые решили реформировать юлианский календарь, которым на то время пользовался весь христианский мир. В 1582 году при понтификате папы Григория XIII состоялась календарная реформа, которая затронула вопрос о вычислении празднования Пасхи, поскольку в рамках григорианского календаря стало невозможным применение традиционной пасхалии в том же объеме, что в юлианском. А для православного мира главным был не вопрос реформы календаря как такового, а вопрос вычисления даты празднования Пасхи с учетом нового календаря.

«Указание на календарные условия празднования Пасхи есть уже в седьмом Апостольском правиле и потом не раз повторяется в других канонических текстах. В этих правилах есть важное указание: Пасха не должна праздноваться раньше весеннего равноденствия», – отметил епископ Сильвестр.

При григорианском календаре соблюдение этого условия празднования христианской Пасхи невозможно.

«Соблюдение этих канонических правил (то есть одновременно и соблюдение юлианского календаря) позволяет соблюсти условия для нахождения отрезка времени, согласующегося со всем евангельским повествованием о смерти и Воскресении Христа», - объяснил владыка.

Он подчеркнул, что юлианский календарь является частью церковной литургической традиции, и как любая традиционная вещь, часто становится объектом критики.

«Понимают ли жаждущие праздновать Рождество “со всей Европой”, что им придется в конечном итоге отказаться от привычной даты целого ряда не просто религиозных праздников, а таких, которые стали частью культурной идентификации украинцев? Например, праздник Покрова Пресвятой Богородицы», - написал ректор КДАиС.

По мнению владыки Сильвестра, европейский формат празднования Рождества - Christmas - все больше ориентируется на развлечения. А это «превращает Рождество в конечном итоге “в сезонное интерьерное украшение” (выражение Умберто Эко) - не самый лучший идеал для по большей части религиозной Украины».

Епископ Сильвестр призвал не спешить с отказом от своих традиций в угоду модным трендам.