Верующие УПЦ празднуют день памяти святого апостола Андрея Первозванного

Сегодня, 13 декабря, православные чтут память святого апостола Андрея Первозванного.

Как сообщает Центр информации УПЦ, святой апостол Андрей Первозванный был родом из Вифсаиды Галилейской.

С юных лет апостол Андрей отличался молитвенной настроенностью к Богу. Он не вступил в брак, а стал учеником святого пророка Иоанна Крестителя, который возвестил о пришествии в мир Спасителя.

Святой апостол Андрей стал первым учеником Христа и первым исповедал Его Мессией, приведя ко Христу своего старшего брата Симона, будущего апостола Петра. После Воскресения и Вознесения Христового, свидетелем которого также был святой апостол Андрей, он возвратился в Иерусалим.

Здесь в День Пятидесятницы вместе с другими апостолами и Пресвятой Богородицей, апостол Андрей исполнился Духа Святого, как предсказал Сам Господь.

С проповедью Слова Божьего святой апостол Андрей совершил несколько путешествий, во время которых трижды возвращался в Иерусалим. Он прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, Скифию, Причерноморье.

Вверх по Днепру апостол Андрей поднялся до местоположения будущего Киева, где, как повествует преподобный Нестор Летописец, водрузил крест на киевских горах, обратившись к ученикам своим со словами: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей».

Последним городом, куда пришел апостол Андрей и где он принял мученическую кончину, был греческий город Патры. Именно в Патрах он был распят по приказу правителя Эгеата.

Даже на кресте Андрей Первозванный продолжал проповедовать в течении трех (по другим источникам, двух) дней, и этим привел ко Христу еще тысячи душ. По преданию, крест, на котором был распят святой апостол Андрей Первозванный, имел форму буквы «Х» и получил название «Андреевский крест».

Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного произошла примерно в 62 году.