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Верующие УПЦ празднуют день памяти святого апостола Андрея Первозванного

13.12.2021 / 12:04
Верующие УПЦ празднуют день памяти святого апостола Андрея Первозванного
Источник: Центр информации УПЦ
По преданию, крест, на котором был распят святой апостол Андрей Первозванный, имел форму буквы «Х» и получил название «Андреевский крест»

Сегодня, 13 декабря, православные чтут память святого апостола Андрея Первозванного.

Как сообщает Центр информации УПЦ, святой апостол Андрей Первозванный был родом из Вифсаиды Галилейской.

С юных лет апостол Андрей отличался молитвенной настроенностью к Богу. Он не вступил в брак, а стал учеником святого пророка Иоанна Крестителя, который возвестил о пришествии в мир Спасителя.

Святой апостол Андрей стал первым учеником Христа и первым исповедал Его Мессией, приведя ко Христу своего старшего брата Симона, будущего апостола Петра. После Воскресения и Вознесения Христового, свидетелем которого также был святой апостол Андрей, он возвратился в Иерусалим.

Здесь в День Пятидесятницы вместе с другими апостолами и Пресвятой Богородицей, апостол Андрей исполнился Духа Святого, как предсказал Сам Господь.

С проповедью Слова Божьего святой апостол Андрей совершил несколько путешествий, во время которых трижды возвращался в Иерусалим. Он прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, Скифию, Причерноморье.

Вверх по Днепру апостол Андрей поднялся до местоположения будущего Киева, где, как повествует преподобный Нестор Летописец, водрузил крест на киевских горах, обратившись к ученикам своим со словами: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей».

Последним городом, куда пришел апостол Андрей и где он принял мученическую кончину, был греческий город Патры. Именно в Патрах он был распят по приказу правителя Эгеата.

Даже на кресте Андрей Первозванный продолжал проповедовать в течении трех (по другим источникам, двух) дней, и этим привел ко Христу еще тысячи душ. По преданию, крест, на котором был распят святой апостол Андрей Первозванный, имел форму буквы «Х» и получил название «Андреевский крест».

Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного произошла примерно в 62 году.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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