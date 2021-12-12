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Священник УПЦ объяснил, как достичь единства и мира

12.12.2021 / 15:20
Священник УПЦ объяснил, как достичь единства и мира
Источник: Центр информации УПЦ
Господь - Творец Вселенной и действует через всех, даже через тех, кто сопротивляется Его вмешательству


Если есть единство, то должен быть мир.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал протоиерей Александр Клименко.

«Единство, объединенное Духом Святым, единство ценностей, стремлений и чаяний может быть лишь в союзе мира. Какое может быть единство духа, если люди враждуют друг с другом?! Если христианин утверждает, будто бы у нас одна вера, но при этом видим захваты храмов, избиение священников, незаконный, тайный перевод религиозных общин из одной юрисдикции в другую. Если есть единство, должен быть мир. Если говорим о мире, необходимо, чтобы этот мир был виден - тогда будет возможен диалог», – отметил отец Александр.

Священник подчеркнул, что Господь - Творец Вселенной и действует через всех, даже через тех, кто сопротивляется Его вмешательству.

«И каждый раз, когда самый отъявленный атеист борется против Него, Господь пробует войти в его судьбу кротко и миролюбиво, помочь ему, подтолкнуть его к добру. Он не делает это за нас, но постоянно входит в нашу жизнь, как будто стоя рядом и подсказывая, направляя, не нарушая нашей свободы», – отметил протоиерей Александр Клименко.

По его словам, только те люди, которые в своей полемике и действиях «призывают к мирному урегулированию любого конфликта и проблем, с которыми сталкивается народ и Святая Церковь, смогут достичь единства во Христе и мира».

«И если этого не поймем, никогда не сможем достичь мира», – подытожил священник.

Источник: Inpress.ua
мир, единство, УПЦ
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