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Митрополит Онуфрий призвал обе стороны конфликта на Донбассе вспомнить, что «все дети одного Бога»

01.08.2020 / 14:07
Митрополит Онуфрий призвал обе стороны конфликта на Донбассе вспомнить, что «все дети одного Бога»
Источник: Центр информации УПЦ
В УПЦ призвали обе стороны конфликта на Донбассе к миру

Украинская Православная Церковь всегда призывала и продолжает призывать людей, стоящих по обе стороны военного конфликта на Донбассе, «вспомнить, что мы все являемся детьми одного Бога и Господь нас создал не для вражды или убийства, а для жизни в любви к Богу и друг к другу».

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своем официальном заявлении по миротворческому процессу в Украине.

«Любые конфликты земной жизни имеют путь мирного решения, и кто ищет этот путь, тот обязательно находит», - подчеркнул Предстоятель.

Блаженнейший напомнил, что исторически - со времен Киевской Руси и до сих пор, Церковь «всегда призывала и действенно способствовала делу мира и примирению».
При этом он подчеркнул, что в дни прекращения огня на Донбассе молитвы, которые начались накануне Дня Крещения Руси, звучат по-особому трепетно.

«Церковь делает это потому, что такова заповедь Господа Иисуса Христа: "Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими" (Мф. 5:9). И в современных условиях, когда наше Украинское государство переживает сложные времена, мы, разделяя боль и горе своей паствы, непрерывно молимся, чтобы в Украине воцарился мир земной и мир Божий, который "превышает всякий ум" (Флп. 4:7)», - отметил Блаженнейший.

Кроме того, Митрополит Онуфрий напомнил, что УПЦ неоднократно провозглашала о неизменной позиции мирного разрешения конфликтов в многочисленных обращениях, заявлениях и письмах. С начала боевых действий на востоке Украины Собор епископов, Священный Синод, Предстоятель Церкви от имени Украинской Православной Церкви обращались к руководству государства, к украинской и мировой общественности, ко всем людям доброй воли с призывом приложить максимум усилий для прекращения кровопролития на украинской земле и установления мирной жизни.

«Наша Церковь призывала и продолжает призывать людей, стоящих по обе стороны военного конфликта, вспомнить, что мы все являемся детьми одного Бога и Господь нас создал не для вражды или убийства, а для жизни в любви к Богу и друг к другу», - подытожил Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
мир, Донбасс, УПЦ, Митрополит Онуфрий
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