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В УПЦ почтили память жертв ДТП под Черниговом

10.12.2021 / 14:35
В УПЦ почтили память жертв ДТП под Черниговом
Источник: Центр информации УПЦ
В Прилуках на богослужении в Сретенском соборе вознесли молитвы за упокой людей, которые трагически погибли накануне в автокатастрофе

В день траура, объявленный в Черниговской области после трагического ДТП под Черниговом, в Украинской Православной Церкви помолились за упокой погибших.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в Прилуках на богослужении в Сретенском соборе вознесли молитвы за упокой людей, которые трагически погибли накануне в автокатастрофе.

В этот же день клирик Черниговской епархии, настоятель храма Архистратига Михаила в селе Брусилов протоиерей Николай Старчук совершил заупокойную литию и окропил место аварии святой водой.

Трагическое ДТП произошло рядом с селом Брусилов утром 7 декабря: рейсовый микроавтобус Чернигов – Сосница столкнулся на трассе с грузовиком. В результате трагедии погибли 13 человек, еще 7 с тяжелыми травмами находятся в больницах Чернигова.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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