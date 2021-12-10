В УПЦ почтили память жертв ДТП под Черниговом

В день траура, объявленный в Черниговской области после трагического ДТП под Черниговом, в Украинской Православной Церкви помолились за упокой погибших.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в Прилуках на богослужении в Сретенском соборе вознесли молитвы за упокой людей, которые трагически погибли накануне в автокатастрофе.

В этот же день клирик Черниговской епархии, настоятель храма Архистратига Михаила в селе Брусилов протоиерей Николай Старчук совершил заупокойную литию и окропил место аварии святой водой.

Трагическое ДТП произошло рядом с селом Брусилов утром 7 декабря: рейсовый микроавтобус Чернигов – Сосница столкнулся на трассе с грузовиком. В результате трагедии погибли 13 человек, еще 7 с тяжелыми травмами находятся в больницах Чернигова.