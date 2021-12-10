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На Кировоградщине верующие УПЦ почтили память новомучеников, убитых большевиками

10.12.2021 / 13:15
На Кировоградщине верующие УПЦ почтили память новомучеников, убитых большевиками
Источник: Центр информации УПЦ
Новомученики пострадали в 1919 году

На Кировоградщине верующие Украинской Православной Церкви почтили память священномучеников Александрийских: Иакова, пресвитера Новопражского, Александра, пресвитера Ивановского, Феодора, пресвитера Богоявленского и Василия, пресвитера Нерубайковского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт епархии, ровно год назад Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение об их канонизации.

Новомученики пострадали в 1919 году.

Священномученик Иаков Илличевский служил настоятелем Феодоро-Тироновского храма в Новой Праге Александрийского уезда. Был убит большевиками в своем доме.

Священномученик Александр Балануца был настоятелем храма Архангела Михаила в селе Ивановка, ныне село Вишневцы Онуфриевского района. Был зверски убит в ночь на 27 августа в погребе рядом с церковной школой, в которой он преподавал Закон Божий.

Священномученик Феодор Статкевич служил настоятелем Свято-Богоявленского храма в селе Богоявленск Александрийского уезда. 20 февраля его зарубили лопатой, не дав довести до конца обряд погребения, и оставили истекать кровью на дороге.

Священномученик Василий Слотвинский, настоятель Казанского храма села Нерубайка погиб от рук махновцев 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца.

Торжество прославления священномучеников Александрийских состоялось 21 июня в Свято-Покровском кафедральном соборе Александрии.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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