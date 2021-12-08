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Закон Николая Тищенко обеспечил социальными гарантиями более 3000 участников боевых действий

08.12.2021 / 17:52
По инициативе заместителя главы фракции «Слуга Народа» Николая Тищенко добровольцы, которые с первых дней воевали на Донбассе, получили статус участника боевых действий (УБД).

Это стало возможным благодаря принятию Верховной Радой законопроекта №2045-1 (УБД). Его поддержали 329 народных депутатов.

Как отмечал сам Тищенко накануне голосования, данный законопроект ожидали более 3000 героев-добровольцев. Представители добровольческих батальонов активно участвовали в разработке законопроекта, поскольку они ожидали его принятия более 6 лет.

Также Тищенко не единожды акцентировал внимание, что принятие Закона УБД было его обещанием народу Украины во время избирательной гонки в Верховную Раду в 2019 году.

Стоит отметить, что благодаря Закону УБД члены добровольческих формирований кроме официального статуса получили те же социальные гарантии, права и льготы, которые предусмотрены законом Украины о ветеранах и членах их семей. Речь идет о бесплатном получении лекарственных средств, обеспечении санаторно-курортным лечением, ежегодном медицинском обследовании и обслуживании в лечебно-профилактических заведениях, 75-процентной скидке на оплату коммунальных услуг, бесплатном проезде всеми видами городского пассажирского транспорта, а также в транспорте пригородного сообщения, выплате пособий по временной нетрудоспособности, первоочередном обеспечении жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и многом другом.

 
Закон Тищенко обеспечил социальными гарантиями более 3000 участников боевых действий

В продолжении темы о несении военной службы в районе проведения ООС стоит напомнить, что вчера спикерВРУ Руслан Стефанчук подписал закон «О службе военного капелланства». Он отметил, что данный закон является важным шагом в формировании современной украинской армии и моральной поддержки военных.

Заместитель главы фракции «Слуга Народа» Николай Тищенко также положительно оценил данный законопроект и отметил, что священнослужители тоже добровольцы, поскольку они по собственной инициативе с первых дней приезжали на Донбасс, чтобы поддержать украинских защитников.

«Украинская духовность крепче любого оружия. В течение столетий она придавала победную силу украинскому народу даже в самые трудные времена. Сегодня военные капелланы – это люди, которые продолжают эту традицию и помогают пережить боль от потерь своих побратимов», - резюмировал Тищенко.

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