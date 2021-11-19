Священник УПЦ рассказал, почему Господь допускает беды и несчастья

Жизненные испытания необходимы для того, чтобы укрепить веру и проявить любовь к Богу и ближним.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Афанасий (Стрельцов) рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

«В жизни каждого человека может случиться какое-то несчастье…и невольно человек может задаться вопросом: «Господи, за что?! Ведь я правильно живу, стараюсь молиться, жить по правде, по- христиански. Почему Ты посещаешь меня испытаниями и искушениями?». Через эти беды и несчастья, которые могут выпасть в жизни каждого человека, Бог испытывает нас на верность Ему. Он испытывает то, как мы будем верны Ему тогда, когда кажется, что нам действительно тяжело», - объяснил иеромонах Афанасий.

Он напомнил, что, преодолевая испытания и несчастья, человек показывает свою истинную веру и любовь.

«Мы привыкли за все благодарить Бога тогда, когда нам хорошо. Мы привыкли хорошо отзываться о тех людях, которые нам лично делают что-то хорошее. Но как раз в моменты испытаний, когда бывает тяжело, когда искушения и скорби приходят не только от самих себя, а может быть, и от ближних, проверяется на прочность наша вера и любовь к Богу. И, в первую очередь, в образе и подобии Бога на земле - к нашим ближним. Испытания, беды и несчастья приходят для того, чтобы утвердить и укрепить нашу веру», - подчеркнул священник.

Отец Афанасий отметил, что Церковь не оставляет страдающего человека наедине с испытаниями.

«Церковь никогда не оставляет человека наедине с его горем: она молится о болящих, о страждущих, о тех, кто просит молитв. Трудности и скорби могут выпасть в жизни каждого человека. Они нужны нам для того, чтобы правильно идти в Царство Небесное», - подытожил иеромонах Афанасий (Стрельцов).