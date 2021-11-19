Мать устроившего смертельное ДТП мажора рассказала, как он получил ключи от машины

Мать Николая рассказала, что перед отъездом в Германию купила подержанный легковой автомобиль и оставила частному мастеру на техобслуживание.

"Это машина семьи, которая оформлена на мое имя. До этого у меня была машина, но она устарела и постоянно ломалась, ее продали и купили другую", - сказала Марина.

По ее словам, незадолго до трагедии патрульные остановили Колю, когда он был за рулем родительского автомобиля. В связи с этим второй комплект ключей и все документы от новой машины женщина, по ее словам, забрала с собой за границу. Марина Дегтярь уверяет, что никогда не передавала несовершеннолетнему сыну право управлять машиной.