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Мать устроившего смертельное ДТП мажора рассказала, как он получил ключи от машины

19.11.2021 / 17:53
Мать устроившего смертельную аварию в Харькове Николая Харьковского Марина Дегтярь заявила, что никогда не передавала несовершеннолетнему сыну права управлять машиной.

Мать Николая рассказала, что перед отъездом в Германию купила подержанный легковой автомобиль и оставила частному мастеру на техобслуживание.

"Это машина семьи, которая оформлена на мое имя. До этого у меня была машина, но она устарела и постоянно ломалась, ее продали и купили другую", - сказала Марина.

По ее словам, незадолго до трагедии патрульные остановили Колю, когда он был за рулем родительского автомобиля. В связи с этим второй комплект ключей и все документы от новой машины женщина, по ее словам, забрала с собой за границу. Марина Дегтярь уверяет, что никогда не передавала несовершеннолетнему сыну право управлять машиной.

 

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