Украину готовят к введению чрезвычайного положения

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский во время часа вопросов правительству в парламенте в пятницу, 19 ноября. При этом он добавил, что пока нет необходимости введения ЧП.

"В случае необходимости Верховной Раде нужно быть готовой рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в приграничных областях или в приграничных районах. На данный момент пока такой необходимости нет", - заявил Монстырский.

Глава МВД предупредил, что правоохранители будут применять оружие в случае агрессивных действий мигрантов и угрозы жизни пограничникам.

"В случае агрессивных действий нарушителей границы для личностного состава второго эшелона предусмотрено использование необходимых специальных средств и оружия. И мы понимаем, что в случае угрозы жизни и здоровью пограничников и правоохранителей мы будем применять все необходимые предусмотренные законом средства, в том числе огнестрельное оружие", - отметил глава МВД.