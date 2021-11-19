Вышла книга о чудесах святого Иоанна Кронштадтского

Вышла большая книга рассказов о современных чудесах святого Иоанна Кронштадтского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, сборник «Своих не бросаю!» рассказывает о чудесах, которые святой Иоанн Кронштадтский являет людям.

«Многие люди не верят в чудеса, потому что никогда с ними не сталкивались. А между тем они абсолютно реальны и происходят довольно часто. Надо просто впустить их в свою жизнь, научиться их видеть. Эта книга - об удивительном мире чудес, который нас окружает, и том, как в него можно войти. Эта книга - о чудесах Иоанна Кронштадтского, великого русского святого и чудотворца, современных его чудесах, удивительных случаях спасения, казалось бы, «неспасаемых» людей и решениях, казалось бы, неразрешимых проблем. Это не мистика, не религиозные предрассудки. Это реальность», - поделились авторы.

Книга подготовлена петербургскими журналистами по итогам общения с теми, чья жизнь преобразилась или была спасена по молитвам к святому Иоанну Кронштадтскому в наше время.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский при жизни совершил множество чудес, и о них тоже можно прочесть в книге, но не меньше удивительных событий, связанных с его именем, происходит и в наши дни.

Издатель книги - Благотворительный фонд «Иоанновская семья», который объединяет более 200 церковных приходов и порядка 80 православных организаций социального служения, названных именем святого праведного Иоанна Кронштадтского в России и 20 странах мира.

Книгу можно найти здесь и приобрести в маркетплейсах.