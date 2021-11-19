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В УПЦ рассказали о символике облачений священника

19.11.2021 / 18:24
В УПЦ рассказали о символике облачений священника
Источник: Центр информации УПЦ
Все показывает, что мы в храме Бога Любви, Которого распяли за нас

Облачения архиерея, священника и диакона, нужны не для красоты, а для прославления Бога и для сосредоточения на Литургии всех присутствующих в храме Божием.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал иеромонах Афанасий (Стрельцов) для проекта «Тайны богослужения».

«Каждый раз, когда готовимся ко встрече с каким-то человеком, мы, во-первых, узнаем, что это за человек, одеваем соответствующую одежду и готовим себя к встрече. А в храме, когда священнослужитель совершает Литургию или когда мирянин причащается, проходит встреча с Богом. А самое лучшее средство подготовиться к этой встрече - внутренняя чистота, которая достигается благодаря молитве», - объяснил иеромонах Афанасий.

Он также рассказал о значении и порядке входных молитв.

«Входные молитвы - их главная идея в том, что священнослужители, заходя в храм, к «Святая святых» и осознавая свое недостоинство, просят у Бога Его помощи и благословения для совершения священнодействия…Но помним слова святителя Симеона Солунского о том, что не мы лично совершаем богослужение, не наши руки, но это благодать Божия», - отметил отец Афанасий (Стрельцов).

Он подчеркнул, что всем в храме - и молитвой церковной, и облачением - «мы свидетельствуем о том, что наша проповедь есть проповедь о Христе распятом и воскресшем, - все показывает, что мы в храме Бога Любви, Которого распяли за нас».

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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