Войти | Зарегистрироваться
14:41

воскресенье,
14 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ объяснили, как талант помогает раскрыть волю Бога

14.11.2021 / 12:35
В УПЦ объяснили, как талант помогает раскрыть волю Бога
Источник: Центр информации УПЦ
Священник отметил, что критерий «талантливости» относителен: каждый человек проявляет данные ему таланты в определенной сфере, влияя на окружающий мир

Господь даровал каждому человеку таланты для достижения совершенства и спасения.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии для портала «Православная жизнь».

Священник напомнил о притче Христа о талантах, которые являются аллегорией на человеческие таланты - дары Божьи, вручаемые Им каждому для реализации на благо ближнего, во славу Божью и тем самым являющиеся одним из инструментов, помогающим в деле спасения.

«Мы видим, что не бывает людей неталантливых. Да, не всем дано сочинять музыку или писать картины, но каждый человек особенный, наделенный уникальным сочетанием свойств и качеств, -не бывает ведь одинаковых личностей! Именно поэтому реализация таланта в рамках христианкой жизни – это подвиг, тогда как пренебрежение им заслуживает отправки «во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов», - подчеркнул протоиерей Владимир.

Священник обратил внимание, что употребление таланта во вред себе и окружающим равносильно закапыванию дара Божьего.

«Большой талант - большая стихия, за его благое употребление положена и большая награда, а потому и наказание обратно пропорционально ей. Если эта стихия подпадет под демоническое влияние, то обязательно наделает много беды. Сколько уже было великих художников, писателей, философов, которых и в живых-то нет, а их творения иногда столетиями продолжают служить источником соблазнов и искушений. Получается, что сам человек со смертью утратил возможность совершать новые грехи, но его труды «грешат» в других людях за него. В каждом индивиде есть Божий свет, а его сокрытие под личиной уродства, безобразия, хаоса или эгоизма и есть служение тьме», - сказал отец Владимир.

Священник отметил, что критерий «талантливости» относителен: каждый человек проявляет данные ему таланты в определенной сфере, влияя на окружающий мир.

«Земные Божьи дары – это лишь небольшие дары, блеклое отражение тех даров, которые ждут человека в случае верности в малом: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). Мы живем в миру, большинство из нас неспособно на большие аскетические подвиги, но спасаться же как-то нужно? Потому и давайте спасаться с помощью тех «инструментов», которые в нас заложил наш Творец», - подытожил протоиерей Владимир.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 ноября
13 ноября
12 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.